19 липня, 09:27
Оновлено - 09:32, 19 липня
Захист від балістики – головний пріоритет зараз: Зеленський відреагував на удар по Києву
Уночі проти 19 липня кияни знову здригалися від вибухів. Росіяни били балістикою, запустивширекордну кількість ракет по українській столиці.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.
Як Зеленський відреагував на атаку по Києву?
Президент зазначив, що ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.
Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз,
– підкреслив глава держави.