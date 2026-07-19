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19 липня, 09:27
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Оновлено - 09:32, 19 липня

Захист від балістики – головний пріоритет зараз: Зеленський відреагував на удар по Києву

Тетяна Бабич

Уночі проти 19 липня кияни знову здригалися від вибухів. Росіяни били балістикою, запустивширекордну кількість ракет по українській столиці.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський відреагував на атаку по Києву?

Президент зазначив, що ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз,
– підкреслив глава держави.

 

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