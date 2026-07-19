Захист від балістики – головний пріоритет зараз: Зеленський відреагував на удар по Києву

Уночі проти 19 липня кияни знову здригалися від вибухів. Росіяни били балістикою, запустивширекордну кількість ракет по українській столиці.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський відреагував на атаку по Києву?

Президент зазначив, що ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів.

Захист від балістики – постійний і головний пріоритет зараз,

– підкреслив глава держави.