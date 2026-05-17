Найагресивніші підрозділи: в 1 ОШП розповіли, кого ворог зібрав на Запорізькому напрямку

Ворог збільшує інтенсивність боїв у районі Гуляйполя. Зараз противник не перекидає додаткові резерви, адже вже сформував певний набір військ, якими планує здійснювати наступальні дії.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", зауваживши, що окупанти приділяють велику увагу укомплектованості цих підрозділів: постійно поповнюють їх свіжим особовим складом.

Як діє Росія у районі Гуляйполя?

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла зазначив, що на полігонах перебуває велика кількість підготовленого особового складу, який вступає у бій по мірі того, як підрозділи несуть втрати.

Противник протягом останніх півтора роки взагалі не змінює тактику. Ворог мав успіхи минулого року завдяки інфільтрації та діям піхоти. Росіяни мають меншу перевагу в обсязі техніки та не мають тих переваг, які була на початку війни в техніці та озброєнні,

– мовив Філатов.

Зараз окупанти застосовують стару радянську добре перевірену тактику – це дії піхоти. Вона рухається по всіх напрямках. Основний удар на Запорізькому напрямку зараз веде п'ята армія. Також діє 35-та й 36-та армія, що свідчить про обрання цього напрямку одним із головних.

Угрупуванням "Дніпро" командує досвідчений російський офіцер, який брав участь в Придністровській кампанії, двох чеченських війнах. Він дотримується агресивних рис під час введення війни.

Основні наступальні дії здійснює 127-ма мотострілецька дивізія, яка є однією з найпотужніших у російській армії щодо ведення наступу. 127-ма мотострілецька дивізія найбільш агресивно себе проявила в обох чеченських компаніях.

На початку 2022 року займалась окупацією Маріуполя, тому це доволі агресивний підрозділ, який має певний обсяг традицій, набір офіцерів, які мають великий досвід в веденні агресивних дій.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що Запорізький напрямок і надалі залишається одним із ключових для російської армії. Окупанти не можуть прорвати оборону в районі Оріхова прямими атаками, тому намагаються обходити місто з флангів. Водночас на окремих ділянках українським Силам оборони вдалося стримати просування противника.

Складною залишається ситуація і на Гуляйпільському відтинку. Як зазначив Братчук, ворог не здатен захопити населений пункт прямим штурмом та просунутися далі, тому основний акцент робить на порушенні логістики українських підрозділів на Запорізькому фронті. Це має ускладнити забезпечення та оборону наших військових.

Також російські сили намагаються просуватися в обхід Гуляйполя з південно-західного напрямку. Загалом ситуація на Південному фронті залишається напруженою та динамічною. Попри великі втрати, Росія наразі все ще має достатньо живої сили для продовження активних бойових дій.