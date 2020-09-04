Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився очікуваннями щодо проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС вже у вересні цього року. Втім перед цим має відбутися аналогічна зустріч радників лідерів держав, проведення якої раніше зірвала Росія.

План полягає в тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів нормандського формату. Про це Дмитро Кулеба розповів 4 вересня на своєму брифінгу, його цитує 24 канал.

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Станом на зараз зустріч радників запланована, ведеться активна підготовка до неї. Буквально зараз, сидячи у Верховній Раді, я час від часу відволікався на листування з колегами щодо підготовки до цієї зустрічі,

– розповів дипломат.

За його словами, вже після зустрічі радників глав держав і будуть помітні результати цієї зустрічі, тоді й будуть створюватися всі умови для зустрічі міністрів закордонних справ.

Міністр закордонних справ відзначив, що міністри нормандського формату налаштовані провести зустріч вже у вересні. За його інформацією, не проти цього й російський міністр Сергій Лавров.

Чому раніше зірвалася зустріч: