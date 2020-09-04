Росія зірвала нормандську зустріч, але Україна чекає нової
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився очікуваннями щодо проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС вже у вересні цього року. Втім перед цим має відбутися аналогічна зустріч радників лідерів держав, проведення якої раніше зірвала Росія.
План полягає в тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів нормандського формату. Про це Дмитро Кулеба розповів 4 вересня на своєму брифінгу, його цитує 24 канал.
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Станом на зараз зустріч радників запланована, ведеться активна підготовка до неї. Буквально зараз, сидячи у Верховній Раді, я час від часу відволікався на листування з колегами щодо підготовки до цієї зустрічі,
– розповів дипломат.
За його словами, вже після зустрічі радників глав держав і будуть помітні результати цієї зустрічі, тоді й будуть створюватися всі умови для зустрічі міністрів закордонних справ.
Міністр закордонних справ відзначив, що міністри нормандського формату налаштовані провести зустріч вже у вересні. За його інформацією, не проти цього й російський міністр Сергій Лавров.
Чому раніше зірвалася зустріч:
- Спершу зустріч радників глав держав нормандського формату мала відбутися ще 28 серпня. Після неї також були заплановані ще дві зустрічі – спершу міністрів закордонних справ, а згодом і глав держав.
- В Офісі Президента України заявили, що зустріч перенесли через термінове відрядження радника президента Франції. Втім у Росії зрив зустрічі пояснили "розбіжностями в поглядах".
- Згодом учасник української делегації в Мінську Денис Казанський розповів, що причина саме в Росії. Мовляв, радник Путіна Дмитро Козак відмовився брати участь у переговорах.