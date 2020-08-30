Кілька зустрічей у нормандському форматі, де вирішуються питання окупованого Донбасу, анонсували у вересні 2020 року. Першою, 28 серпня, мала б бути зустріч на рівні радників. Утім її перенесли через відрядження французького представника.

Досягнення миру – одна з ключових передвиборчих обіцянок чинного Президента України Володимира Зеленського. Найбільше сподівань на нормандський формат, у якому беруть участь Україна, Німеччина, Франція і Росія. Зустріч у форматі радників мала відбутись 28 серпня 2020 року, утім, її раптово перенесли. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Цікаво Росія зірвала нормандську зустріч: що українській владі нарешті треба зрозуміти?

Офіційно – радник президента Франції Еммануель Бон у відрядженні і перенести зустріч було його проханням. Утім учасники Мінського формату припускають, що час все ж затягує Росія.

Крім того, Росія поставила ультиматум Україні щодо виборів на окупованих територіях – привести постанову про вибори на Донбасі у відповідність до Мінських угод.

Проте є прописана неможливість проведення голосувань на окупованих територіях через російську агресію. Перед перенесенням зустрічі радників, український парламент дав зрозуміти, що на поступки росіянам не піде.

Шукаються відмазки, аби просто не проводити зустрічі. Росіяни не задоволені тим, що Україна не йде на максимальні поступки, які їм треба. Президенти не можуть зустрічатися разом, поки не погоджені всі ланки,

– розповів політичний експерт Тарас Семенюк.

Або на це немає політичної волі і згоди всіх чотирьох сторін. Зеленський очікує зустріч лідерів вже восени 2020 року, на яку покладає великі сподівання.

"Думаю, за результатами другої нормандської зустрічі у нас великий шанс завершити війну", – повідомив Президент України Володимир Зеленський.



Володимир Зеленський / Фото Офіс Президента

Утім, за словами фахівців, ця заява – політична, адже передумов для завершення війни поки немає. І затягування нормандської зустрічі на рівні радників свідчить про те, що Україна не піддається на умови Росії.

Читайте також Кремль про саміт нормандської четвірки: підготовка – не завершена, про дати говорити рано

Проте до зустрічі міністрів закордонних справ готуються у вересні. "Треба обговорити, яким чином реалізуються рішення, досягнуті в Парижі. Це стосується і перемир'я, і облаштування додаткових пунктів переходів", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не висуває якихось додаткових передумов. Наша задача – говорити по суті і шукати конкретні рішення,

– зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

І тільки після цього можлива зустріч лідерів країн-учасниць. У грудні 2019 року на саміті в Парижі сторони взяли за мету повне і всеосяжне припинення вогню, повномасштабний обмін "всіх на всіх", узгодження в межах ТКГ правових аспектів особливого статусу Донбасу і включенні в українське законодавство формули Штайнмайєра. З усіх перерахованих пунктів реалізоване лише перемир'я.