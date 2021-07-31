Росія зірвала вакцинацію від COVID-19 у кількох країнах

Восени минулого року президент Росії Володимир Путін гучно оголосив про те, що оборот російської вакцини від коронавірусу перевищить 100 мільярдів доларів! Далі читайте російською.

Напомню, что концерн Pfizer от продажи вакцины от коронавируса в 2021 году планирует выручить 33,5 миллиарда долларов, а количество выпущенных доз должна превысить 2 миллиарда.

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Россия сорвала планы стран по вакцинации

В свою очередь Россия из-за недопоставки нужного количества доз, согласно заключенным контрактам, сорвала планы вакцинации в Аргентине, Мексике, Венгрии, Венесуэле, Гондурасе, а так же в Шри-Ланке.

В самой России, стране которая первая объявила о создании супервакцины от коронавируса и развернула "масштабную" вакцинацию 15.12.2020 года, до сих пор очень низкий уровень вакцинированных и очень высокий уровень заболеваемости, которую явно грубо и беспринципно корректируют, выводя на плато заболеваемости 23 – 25 тысяч и не более 800 умерших в сутки.

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Россия сорвала вакцинацию в нескольких странах / Фото 24 канал

Оборот российской вакцины от коронавируса превысит 100 миллиардов долларов! Как звучит, а как звучит зато!