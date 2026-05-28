Українські дрони обмежують здатність Росії перекидати війська й запаси на передову, – ISW

Успішні кампанії України з використанням безпілотників середньої дальності та на лінії зіткнення обмежують можливості Росії транспортувати особовий склад на передову. Тож їй все важче підтримувати позиції.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у звіті.

Як безпілотна кампанія вплинула на успіхи ворога?

Україна почала значно посилювати свої удари середньої дальності навесні 2026. Кампанія уже досягла помітних оперативних результатів, зокрема погіршення здатності ворога використовувати ключові російські наземні лінії зв'язку, що з'єднують Росію з окупованим Кримом та південь України з Донецьком.

Сили оборони України також досягають тактичної переваги в безпілотниках на деяких ділянках передової.

Атаки активно перешкоджають Росії транспортувати особовий склад на передову, а також постачати та утримувати позиції там. Це значно зменшить кількість додаткових резервістів, які могли б дістатися до передової.

Ситуація також впливає на російські місії з інфільтрації. Так, пов'язаний з Кремлем мілблогер визнав 26 травня, що українська розвідка безпілотниками та удари на передовій підірвали успіх цих місій.

Українські війська створили глибоку зону активності безпілотників від середньої дальності до лінії фронту, і неясно, чи додаткова мобілізація резерву суттєво покращить бойові характеристики російських військ, якщо російські війська спочатку не зможуть протидіяти операціям українських безпілотників,

– зазначили в ISW.

Повідомляється також, що після кількох місяців українських атак на НПЗ російський уряд розглядає можливість запровадження тимчасового обмеження на експорт російського дизельного пального та авіаційного палива.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що зараз є всі ознаки того, що Сили оборони зрештою змусять Росію зупинитися на фронті. На це впливають значні російські втрати, проблеми з логістикою та регулярні удари по нафтопромисловості та інших галузях.

Також Україна посилено працює над тим, аби ускладнювати логістику росіянам. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск нової програми "Логістичний локдаун", у межах якої українські підрозділи посилено атакують логістичні маршрути, склади та командні пункти ворога.