"Можуть увертатися не одну годину": захисники неба розкрили нову підступну тактику росіян

Екіпажі 113-ї бригади ТРО на Харківщині захищають небо від "Шахедів", "Ланцетів" та швидкісних ракет за допомогою сучасних дронів-перехоплювачів. Проте росіяни постійно змінюють тактику.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, як бійці збивають майже все, що залітає у їхню зону відповідальності.

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Як екіпажі ППО протистоять новій тактиці російських атак?

Майстерність екіпажів ППО – результат постійної практики та накопиченого досвіду, що дозволяє бійцям виконувати завдання будь-якої складності. Найважчим випробуванням для них стає перший бойовий досвід, адже саме тоді відбувається адаптація до реальних умов та формування необхідних навичок, які згодом доводяться до автоматизму.

Ударні дрони, які ми знаємо, наприклад, "Шахеди", "Герані", "Гербери" – швидкісні. Там потрібен перехоплювач на понад 200 кілометрів на годину. Є ще "Ланцети" – не маневрові, але підступні тим, що також швидко летять. Цієї ночі суміжні екіпажі знищили 2 "Ланцети", "Герберу" і "Шахед" у нашій зоні відповідальності,

– розповів Муха, командир екіпажу 113-ї бригади ТРО.

Тактика російських атак змінилася у бік застосування складних комбінованих ешелонів, спрямованих на виснаження та обхід української ППО. Ворог почав масово використовувати нові типи розвідувальних та ударних БпЛА з високими здібностями до маневрування так звані "ухилянти", які здатні тривалий час уникати перехоплення на наднизьких висотах, що суттєво ускладнює роботу українських бійців.

"Я воюю з 2022 року. Пішов захищати дітей. У мене третій син з'явився вже під час війни. Чому не залишаю службу? Бо в мене такий принцип: відступити – означає здатися. А ми ж не здаємося. Ми йдемо до перемоги", – сказав Муха.

Важливо! 113-та бригада ТРО збирає кошти на комплектуючі для FPV-дронів – розхідники, без яких неможлива робота екіпажів. Хлопці та дівчата на передовій щодня перехоплюють ударні безпілотники ворога – і кожна деталь на рахунку. Навіть невелика сума стане реальною підтримкою. Задонатити на збір можна за покликанням.

Що змінилося в тактиці російських атак: дивіться у відео

Що відомо про посилення української ППО?

Речник МЗС України Георгій Тихий під час нещодавнього брифінгу повідомив про позитивні зрушення у питанні посилення української системи ППО. За його словами, на дипломатичному рівні вже вдалося досягти конкретних домовленостей щодо передачі Україні необхідних засобів ППО, зокрема під час саміту "Україна – NB8", що відбулася в Естонії.

Наразі головним бар’єром залишається вирішення технічних та фінансових питань – сторони працюють над пошуком механізмів фінансування для оперативної реалізації цих домовленостей.