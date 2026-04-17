"Флеш" показав, як росіяни спробували атакувати мобільну вогневу групу керованою "Герберою"

Російські війська почали активніше застосовувати дрони типу "Гербера". Вони здійснюють ними атаки по мобільних вогневих групах Сил оборони України.

Ці безпілотники дедалі частіше несуть бойову частину, що робить їх значно небезпечнішими. Про це пише радник Міноборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Як росіяни атакують дронами "Гербера"?

Російські окупанти дедалі частіше використовують ударні дрони типу "Гербера" для атак. За даними "Флеша", зафіксовано випадки, коли такі БпЛА застосовувалися саме для ураження МВГ під час роботи по повітряних цілях.

Він зазначає, що "Гербери" все частіше оснащуються бойовими частинами, що значно підвищує ризики для українських підрозділів, які працюють на передовій.

У деяких випадках ворог застосовує схему, за якої детонатор активується ще під час польоту дрона, переводячи його у бойовий режим до моменту удару. Це означає, що під час атаки на МВГ навіть пошкоджений або приземлений дрон може залишатися небезпечним через активований механізм підриву.

Фахівець наголошує, що така модернізація робить "Гербери" не просто розвідувальними або допоміжними засобами, а повноцінними ударними БпЛА. Також підкреслюється, що неправильне поводження з такими дронами після збиття може становити смертельну загрозу для особового складу.

Що відомо про "Гербери"?

Окрім відомих ударних дронів типу "Шахед", "Герань", "Ланцет" та "Молнія", росія активно застосовує й інші безпілотні системи, які виконують різні функції – від розвідки до точкових атак. Частина з них використовується для перевантаження української ППО, інші – для ураження техніки на фронті або коригування артилерії.

Усі ці засоби створюють багаторівневу систему повітряного тиску, де дрони працюють разом із ракетами та артилерією. Окрему увагу останнім часом привертають нові модифікації БпЛА, які росіяни намагаються швидко адаптувати під умови війни в Україні.

Одним із таких засобів є російський безпілотник "Гербера", який спочатку розглядався як відносно простий дрон-імітатор або розвідувальна платформа. Його основне завдання – відволікати українські сили ППО, імітуючи інші типи повітряних цілей або передаючи розвідувальні дані.

Водночас останнім часом фіксуються випадки, коли "Гербери" почали оснащувати бойовими частинами, що суттєво підвищує їхню небезпеку. За даними фахівців, такі модифікації дозволяють використовувати дрон не лише як "приманку", а і як засіб ураження.

Ключова особливість оновлених "Гербер" полягає у зміненій схемі активації вибухового пристрою. Детонатор може переводитися у бойовий стан ще під час польоту, що зменшує ризики для операторів запуску і підвищує ймовірність вибуху при ударі.

У деяких випадках це означає, що дрон стає небезпечним навіть після "м’якого" падіння або часткового пошкодження. Експерти наголошують, що будь-які уламки таких БпЛА можуть залишатися потенційно вибухонебезпечними. Саме тому їх категорично не можна торкатися або намагатися транспортувати самостійно. "Гербери" поступово перетворюються з допоміжного інструмента війни на ще один повноцінний ударний засіб, що ускладнює роботу української ППО та підвищує ризики для цивільних і військових.

