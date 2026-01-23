Експерт із безпеки сказав, як змусити Росію відмовитись від Донбасу

Росія не досягла жодної стратегічної цілі з 2022 року завдяки стійкості українських захисників, і пішла на поступки лише після тиску. Кожен удар по російській нафтопереробці чи кораблях змушували Росію йти на компроміси.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що Україна не може віддати окуповані території, бо їхня здача дозволить Росії почати нові наступальні дії вглиб України.

Чи змушують українські дії Росію йти на перемир’я?

"Після тиску адміністрації США Росія не могла піти на відмову і нічим не поступитися, тому що застосування американської сили, як показали події у Венесуелі, росіяни бояться. Глобально вони мають перевагу лише тоді, коли їх бояться. Як тільки Захід завдасть їм удар по зубах, як тільки ми б'ємо у саме серце Росії, вона починає сипатися", – сказав Жмайло.

У західній пресі з'явилася інформація, що Росія може піти на енергетичне перемир'я, хоча поки це неочевидно.

Після того, як Україна зайшла на територію Курської області та захопила кадирівців та строковиків, Росія вперше погодилася на обмін полоненими. Коли Україна почала знищувати кораблі Чорноморського флоту і відганяти їх до Новоросійська підводними та надводними дронами ГУР і СБУ, Росія погодилася на зернову угоду.

Росії критично важливо хоч щось продемонструвати своїй аудиторії – хоча б пів кроку від того, з чого починалося так зване СВО, наприклад, повне захоплення Донеччини та Луганщини.

На жаль, американці ведуться на це, щоб дати Росії зберегти обличчя. Якщо не дати їй це зробити, ми пам'ятаємо, що відбувалося після невдалих "маленьких переможних воєн" – перша і друга чеченські кампанії викликали багато збурення у суспільстві, і ми пам'ятаємо, в якому становищі була Росія у 1990 роках,

– пояснив Жмайло.

Україна має конкретні причини утримувати окуповані території – це оборонні споруди та пояс фортець, а їх здача дозволить Росії почати нові наступальні дії на простішому рельєфі вглиб України. Якщо Захід, особливо Вашингтон, продемонструє стійкість і перестане тиснути на Україну, Росія буде змушена відступити від своїх вимог.

Що відомо про хід мирних переговорів?