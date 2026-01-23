Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що, з огляду на дискусії, ні росіяни, ні американці, ні українці не готові виходити з переговорного процесу. За його словами, Європа також хоче брати в цьому участь, але вона, на жаль, стала другорядним учасником.

Чого очікувати від переговорів?

Валерій Клочок вважає, що питання війни поступово рухається до замороження, попри певне гальмування з боку Європи, яка неспроможна самостійно давати відсіч Росії.

Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Дональд Трамп говорять, що у Кремлі хочуть підписати угоду. Так і є, але на своїх умовах. Всі чудово розуміють, що ресурси для продовження війни Росії проти України можуть вичерпатись, а допомога Китаю сьогодні є в пріоритеті політики Білого дому,

– сказав він.

Мовиться про 500% тарифів, які США планують ввести проти країн, що торгують з Росією. Перша держава, на яку це має вплинути – Китай.

Таким чином Трамп намагається тиснути на Кремль. Однак, на думку аналітика, зустріч Віткоффа та Володимира Путіна нічим не закінчиться. Російський диктатор, ймовірно, найближчим часом не завершить війну України, адже саме він є тим, від кого залежить мир. Однак умови, які він висуває для цього, є неприйнятним для української влади.

