Росія знищила гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі

У п'ятницю, 7 серпня, Росія вдарила по гуманітарному складу Всесвітньої організації охорони здоров'я. Внаслідок атаки об'єкт організації у Дніпрі було знищено.

Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус соцмережі X.

Які наслідки атаки?

Російські терористи продовжують атакувати цивільну та критичну інфраструктуру України. Так, внаслідок удару по Дніпру було зруйновано гуманітарний склад ВООЗ.

За даними ВООЗ, про постраждалих не повідомлялось. Того дня на місці перебували співробітник організації та водії. Вони вивезли 130 із близько 300 піддонів із гуманітарним вантажем, зокрема медичними засобами, та залишили територію складу до російської атаки.

Я не можу не наголосити на цьому: напади на систему охорони здоров'я мають припинитися. Інакше люди залишаться без медичної допомоги, яка рятує життя,

– написав глава ВООЗ.

На складі зберігалися медичні засоби, переважно призначені для медзакладів у прифронтових регіонах та для надзвичайних ситуацій організації.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росія щонайменше 3 148 разів атакувала об'єкти охорони здоров'я в Україні.

Нагадаємо, ворог вдарив ракетою по багатоповерхівці в одному з районів Харкова. Унаслідок удару зруйновано конструкції між трьома верхніми поверхами. На жаль, через російський обстріл двоє людей загинули та ще 27 постраждали.