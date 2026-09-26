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24 Канал Новини України Росія зруйнувала склад найбільшого виробника морозива в Україні
26 вересня, 14:15
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Росія зруйнувала склад найбільшого виробника морозива в Україні

Анастасія Колеснікова

Росія продовжує завдавати ударів по українській логістиці і промисловості. Так, одна із ворожих атак зруйнувала склад найбільшого виробника морозива в Україні.

Російський безпілотник 5 вересня зруйнував охолоджувальний склад компанії "Рудь" у Житомирі. Про це NV Бізнес повідомила начальниця юридичного відділу підприємства Ольга Блажкевич. 

Що відомо про руйнування складу "Рудь" у Житомирі?

За словами Блажкевич, близько 16:05 дрон влучив у будівлю складу на південно-східній околиці міста. Разом із нею були знищені адміністративні та побутові приміщення. 

Площа зруйнованої будівлі становить 4350 квадратних метрів. 

Усередині зберігалася готова продукція, а також навантажувальна техніка та інше майно компанії. За фактом атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 

Наразі "Рудь" оцінює завдані підприємству збитки.

"Рудь" називають найбільшим виробником морозива в Україні. 

Компанія займає близько 30% українського ринку морозива та працює з 1998 року. 

Підприємство має виробничий комплекс у Житомирі та щороку переробляє понад 35 тисяч тонн молока. 

Продукція компанії продається більш ніж у 75 тисячах торгових точок в Україні. 

"Рудь" також є найбільшим українським експортером морозива. Її продукція постачається до понад 36 країн, зокрема продається у мережах Lidl, Kaufland, REWE, Billa, Aldi, Tesco, Auchan, Carrefour та Metro. 

Крім морозива, компанія виробляє заморожені овочі та ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію і напівфабрикати. 

Раніше стало відомо, що російська атака пошкодила склад компанії Suziria Group на Київщині. Площа об'єкта становить понад 8 тисяч квадратних метрів. У компанії повідомили, що під час обстрілу працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

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