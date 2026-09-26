Росія зруйнувала склад найбільшого виробника морозива в Україні

Росія продовжує завдавати ударів по українській логістиці і промисловості. Так, одна із ворожих атак зруйнувала склад найбільшого виробника морозива в Україні.

Російський безпілотник 5 вересня зруйнував охолоджувальний склад компанії "Рудь" у Житомирі. Про це NV Бізнес повідомила начальниця юридичного відділу підприємства Ольга Блажкевич.

Що відомо про руйнування складу "Рудь" у Житомирі?

За словами Блажкевич, близько 16:05 дрон влучив у будівлю складу на південно-східній околиці міста. Разом із нею були знищені адміністративні та побутові приміщення.

Площа зруйнованої будівлі становить 4350 квадратних метрів.

Усередині зберігалася готова продукція, а також навантажувальна техніка та інше майно компанії. За фактом атаки правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Наразі "Рудь" оцінює завдані підприємству збитки.

"Рудь" називають найбільшим виробником морозива в Україні.

Компанія займає близько 30% українського ринку морозива та працює з 1998 року.

Підприємство має виробничий комплекс у Житомирі та щороку переробляє понад 35 тисяч тонн молока.

Продукція компанії продається більш ніж у 75 тисячах торгових точок в Україні.

"Рудь" також є найбільшим українським експортером морозива. Її продукція постачається до понад 36 країн, зокрема продається у мережах Lidl, Kaufland, REWE, Billa, Aldi, Tesco, Auchan, Carrefour та Metro.

Крім морозива, компанія виробляє заморожені овочі та ягоди, тісто, хлібобулочні вироби, молочну продукцію і напівфабрикати.

Раніше стало відомо, що російська атака пошкодила склад компанії Suziria Group на Київщині. Площа об'єкта становить понад 8 тисяч квадратних метрів. У компанії повідомили, що під час обстрілу працівники перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.