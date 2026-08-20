Росія знову атакувала Київ: виникла пожежа

Після нічного масованого обстрілу Росія знову завдала удару по Києву. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та Київська МВА.

Які наслідки атаки?

Вдень 20 серпня, поки столиця оговтується від нічного масованого обстрілу, ворог завдав нового удару. Наслідки фіксують у Деснянському районі.

За даними місцевої влади, загоряння виникло у нежитловому секторі. Воно сталось внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника.