Росія атакувала Одещину: пошкоджено житловий будинок та інфраструктуру

В суботу, 25 липня, росіяни знову вдарили по Одещині. Відомо, що зафіксовано пошкодження. Крім цього, постраждала людина.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер. Що відомо про наслідки атаки? За словами глави ОВА, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено приватний житловий будинок та близько десяти прилеглих. Попередньо, постраждав 65-річний чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Також пошкоджено обʼєкти інфраструктури. На місцях подій працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється,

– інформував Кіпер. Нагадаємо, що у ніч на 25 липня ворог атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також росіяни запускали 157 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.