Росія знову не надала гуманітарний коридор з Маріуполя: спробують 25 квітня

Україна вкотре намагається врятувати людей з Маріуполя. Росія 24 квітня не дозволила зробити гуманітарний коридор.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Рада" віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, передає 24 канал. Вона зазначила, що Росія не підтвердила режиму припинення вогню.

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"Пробуватимемо завтра (25 квітня – 24 канал)", – анонсувала Верещук.

Як можна врятувати людей

За словами віцепрем'єрки, найдієвішим методом евакуювати людей з Маріуполя можуть бути дії ООН. Генеральний секретар Антоніо Гутерреш планує поїздку до Москви.

Ми не просимо, ми вимагаємо в ООН забезпечити режим припинення вогню й відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" і з Маріуполя в цілому,

– заявила Верещук.

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