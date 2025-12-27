Укр Рус
Росія знову тероризувала Київ: у низці районів є постраждалі, виникли пожежі
27 грудня, 07:35
Оновлено - 08:11, 27 грудня

Росія знову тероризувала Київ: у низці районів є постраждалі, виникли пожежі

Дарія Черниш
Основні тези
  • Російські ракети та безпілотники атакували Київ, постраждали щонайменше п'ять осіб.
  • Внаслідок атак виникла пожежа у Голосіївському районі, а також зафіксовано падіння уламків в Оболонському та Деснянському районах.

Зночі 27 грудня Київ атакують російські ракети та ударні безпілотники. Попередньо, наслідки ворожих ударів фіксують у трьох районах столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Які наслідки атаки на Київ 27 грудня?

Уночі та вранці 27 грудня у Києві лунали вибухи через чергову російську атаку. Після ракетно-дронових ударів у щонайменше трьох районах столиці фіксують наслідки обстрілів.

Як повідомив Віталій Кличко, станом на 07:32 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожих атак. Чотирьох з них госпіталізували.

У Голосіївському районі столиці сталась пожежа. За попередніми даними, там зайнялась СТО.

Також наслідки атаки є в Оболонському районі та Деснянському районах. Там сталось падіння уламків у дачному кооперативі та на відкритій місцевості.

Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. 

Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч,
– попередив Кличко.

Зазначається, що рятувальники звідти евакуювали 10 людей.

Ліквідація наслідків у Києві / Фото ДСНС

 

Мер Києва запевнив, що всі служби працюють на місцях обстрілів.

Де ще є наслідки ударів ворога?

  • Зночі під ворожим ударом також була Київщина. Росія запускала ударні безпілотники, "Кинджали", "Калібри" та балістику.

  • В області зафіксовані руйнування в кількох районах. Подекуди сталися пожежі. Одну людину госпіталізували.