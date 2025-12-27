Росія знову тероризувала Київ: у низці районів є постраждалі, виникли пожежі
- Російські ракети та безпілотники атакували Київ, постраждали щонайменше п'ять осіб.
- Внаслідок атак виникла пожежа у Голосіївському районі, а також зафіксовано падіння уламків в Оболонському та Деснянському районах.
Зночі 27 грудня Київ атакують російські ракети та ударні безпілотники. Попередньо, наслідки ворожих ударів фіксують у трьох районах столиці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Які наслідки атаки на Київ 27 грудня?
Уночі та вранці 27 грудня у Києві лунали вибухи через чергову російську атаку. Після ракетно-дронових ударів у щонайменше трьох районах столиці фіксують наслідки обстрілів.
Як повідомив Віталій Кличко, станом на 07:32 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок ворожих атак. Чотирьох з них госпіталізували.
У Голосіївському районі столиці сталась пожежа. За попередніми даними, там зайнялась СТО.
Також наслідки атаки є в Оболонському районі та Деснянському районах. Там сталось падіння уламків у дачному кооперативі та на відкритій місцевості.
Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі палають кілька приватних будинків.
Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч,
– попередив Кличко.
Зазначається, що рятувальники звідти евакуювали 10 людей.
Ліквідація наслідків у Києві / Фото ДСНС
Мер Києва запевнив, що всі служби працюють на місцях обстрілів.
Де ще є наслідки ударів ворога?
Зночі під ворожим ударом також була Київщина. Росія запускала ударні безпілотники, "Кинджали", "Калібри" та балістику.
В області зафіксовані руйнування в кількох районах. Подекуди сталися пожежі. Одну людину госпіталізували.