Росія знову вгатила по будинку у Дніпрі

Росія продовжує атакувати українські міста та села за допомогою ударних безпілотників. Під ворожим ударом уже вкотре за останню добу опинилося Дніпро.

Про це повідомляє міський голова Борис Філатов. Незадовго до цього в обласному центрі пролунали вибухи.

Які наслідки удару по Дніпрі?

Повітряну тривогу для Дніпра та територіальної громади оголосили близько 13:31. Незадовго після цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух групи безпілотників у напрямку регіону. Спершу цілі летіли у напрямку Павлограда.

Згодом уточнили про рух дронів у напрямку обласного центру. Орієнтовно о 14:25 у мережі з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно. Кореспонденти Суспільного повідомляли про те, що у Дніпрі чули вибухи.

Згодом міський голова та керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомили про те, що у місті сталося влучання, під ворожим ударом, на жаль, опинилася цивільна інфраструктура, а саме – житловий будинок.

Росіяни знову завдали удару по Дніпру. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється,

– ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару поранень зазнали щонайменше двоє дітей – медична допомога знадобилася брату та сестрі. Їх обох госпіталізували до лікарні. Згідно з оприлюдненою інформацією, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.



Наслідки влучання у Дніпрі / ОВА

За попередньою інформацією, влучання у житловий будинок сталося саме через реактивний безпілотник. У мережі повідомляють, що над містом здіймається задимлення. Додаткової інформації стосовно наслідків не вказують.

Росія і раніше завдала масованого удару по Дніпру, який призвів до багатьох жертв, зокрема, за даними місцевої влади, загинув маленький хлопчик, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої чотириповерхівки.