Туреччина здатна це зірвати: Братчук відповів, до чого готується Росія в Чорному морі

Володимир Путін заявив, що Україна нібито "готується" підривати газопроводи "Турецький потік" та "Блакитний потік" в Чорному морі. Однак насправді хвилюватись потрібно саме Туреччині.

Таку думку 24 Каналу висловив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зазначивши, що хоч слова Путіна є частиною російської інформаційної пропаганди, на них потрібно реагувати. Адже Росія здатна на все, навіть самостійно здійснити провокацію.

Дивіться також Україна посилила ППО: як вдалося збільшити збиття ракет та до яких нових хитрощів вдається Росія

До чого готується Росія в Чорному морі?

За словами речника Української добровольчої армії, зараз Реджеп Ердоган має подумати, чим "вдарити по руках" Путіна, аби не сталось того, що озвучив російський диктатор. Насправді ж заяви з Кремля – це формування інформаційного алібі, коли росіяни спершу когось звинувачують, а потім роблять ці дії самі.

На місці Туреччини я б напружився. Думаю, від Ердогана вже полетіли депеші до Путіна,

– сказав він.

Довідка. "Турецький потік" — це єдиний газопровід, який постачає природний газ із Росії до Туреччини та далі в країни Південної та Південно-Східної Європи.

Братчук зауважив, що такі повідомлення з Кремля виглядають дійсно дуже безглуздими. Однак їх на всякий випадок варто сприймати серйозно.

Що ще нещодавно вигадала російська пропаганда про Україну?