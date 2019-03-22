Росія готувала теракт у метро Харкова перед виборами

Російські спецслужби готували теракт у метро Харкова на станції "Індустріальна". Для організації та здійснення злочину вони завербували місцевого жителя та виплатили йому 15 тисяч доларів.

Вибух у метрополітені мав призвести до численних жертв і дестабілізації ситуації напередодні президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня.

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За даними СБУ, представники спецслужб РФ передали харків'янину вибуховий пристрій потужністю шістсот грамів тротилу, який вводився у дію телефонним дзвінком. Також росіяни надали чоловіку інструкції для підготовки теракту та наперед виплатили 15 тисяч доларів за виконнання злочину.

У Харкові він придбав цвяхи, шурупи, болти й гайки, якими планував начинити вибуховий пристрій, аби посилити його дію та збільшити кількість постраждалих.

Під час проведення спецоперації оперативники СБУ завчасно вилучили зі схованки чоловіка справжню вибухівку та замінили її на "муляж".

Зловмисника затримали після встановлення на станції метро "Індустріальна" вибухівки під час масового скупчення людей. Йому повідомлено про підозру в скоєнні терористичного акту.

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Як РФ втручається у вибори президента в Україні?Найактивніше Москва намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона спробує дестабілізувати ситуацію в країні, використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.