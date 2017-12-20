Росія може підірвати Мінський процес, – МЗС Британії

МЗС Великої Британії занепокоєне виходом Росії зі Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки це може підірвати Мінський мирний процес.

Британське міністерство наголосило, що вихід Росії з СЦКК "ставить під сумнів їх прихильність до тривалого припинення вогню на сході України та безпеки і охорони Спеціальної місії зі спостереження ОБСЄ", передає Укрінформ.

Зазначається, що це також підвищує ризик екологічної катастрофи на Донбасі, враховуючи роль СЦКК у сприянні ремонту критичної цивільної інфраструктури, такої як Донецька водна фільтраційна станція, в якій знаходяться великі обсяги газоподібного хлору.

Нагадаємо, 19 грудня Росія припинила участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Причиною рішення став запланований з 1 січня 2018 року новий порядок в'їзду в Україну громадян Росії, в тому числі введення попереднього електронного повідомлення про намір відвідати країну. 20 грудня всі російські офіцери СЦКК покинули територію України.



Європейський Союз вже закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів та відновити роль СЦКК у вирішенні критичних ситуацій на місцях через різке погіршення ситуації на Донбасі.