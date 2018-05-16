Росія наздогнала Уганду за кількістю економічних злочинів

Росія потрапила до п'ятірки країн, у яких найбільше у світі трапляються злочини проти бізнесу. Зокрема, тут найчастіше компанії скаржаться на незаконне привласнення активів і корупцію. Таким чином, східна сусідка України зрівнялася за цим показником з африканською Угандою та не набагато випередила ще одну країну з "чорного континенту" – Замбію.

Про це свідчать дані опитування "Протидія шахрайству: які заходи вживають компанії?", яке PricewaterhouseCoopers (PwC) проводила у 54 країнах, передає РБК.

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Зазначається, що під злочинами тут маються на увазі дії, які кваліфікуються як такі самими компаніями, а не правоохоронними органами, і не обов'язково їх було оформлено у кримінальні справи.

Частіше, ніж в Росії, компанії стикаються з економічними злочинами, тільки в трьох країнах – Франції, Кенії та ПАР (Росія ділить четверте місце з Угандою та на 1% випереджає Замбію). А в дослідженні дворічної давності Росію випереджали сім країн. Але різке зростання випадків шахрайства за минулий період відзначили не тільки респонденти в Росії, але і у всьому світі: на глобальному рівні частка таких сигналів зросла з 36 до 49%. Загалом у 2016-2017 роках в Росії різко зросла кількість компаній, які зіткнулися з економічними злочинами (попереднє дослідження проводилося в кінці 2015 року),

– підкреслюється у матеріалі.



Лідери та аутсайдери за показником економічних злочинів у світі

Відповідно до даних опитування, найпоширеніший вид злочинів проти бізнесу в Росії – незаконне привласнення активів, з яким зіткнулося понад 53% опитаний. Далі йдуть хабарництво та корупція, на які поскаржився 41 відсоток респондентів, а на третій сходинці опинилися злочини, пов'язані із закупівлею товарів і послуг – про них заявили 35% учасників опитування.

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До слова, як мовиться у дослідженні PwC, упродовж найближчих двох років на Росію очікують такі економічні загрози: шахрайство під час закупівель товарів і послуг (16%), кіберзлочини (15%), хабарництво та корупція (15%) та незаконне привласнення активів (9%).

"У Росії майже половина респондентів вказали, що серед шахраїв переважають співробітники їх же компаній (48%). Як у Росії, так і в усьому світі, економічні злочини скоюють переважно керівники середньої ланки (47% і 37% відповідно). При цьому, за останні два роки в Росії збільшилася частка шахраїв серед керівників вищої ланки – з 15 до 39%. Такі економічні злочини складно виявити, вони руйнують корпоративну культуру і задають негативний "тон зверху. Керівники молодшої ланки здійснюють 14% злочинів", – стверджують автори дослідження.



Основні види економічних злочинів у Росії та світі