19:10
16 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 14°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Стілець для Путіна. Неадекватне
Вєсті Кремля
23:48, 15 травня
Вєсті.UA. Підкорене серце Захарченка. Викривач лиходійства – Ляшко
Вєсті.UA
21:19, 15 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Росія наздогнала Уганду за кількістю економічних злочинів

323 Читать новость на русском
Росія зрівнялася з Угандою за кількістю економічних злочинів
Росія зрівнялася з Угандою за кількістю економічних злочинів / Соцмережі

Росія потрапила до п'ятірки країн, у яких найбільше у світі трапляються злочини проти бізнесу. Зокрема, тут найчастіше компанії скаржаться на незаконне привласнення активів і корупцію. Таким чином, східна сусідка України зрівнялася за цим показником з африканською Угандою та не набагато випередила ще одну країну з "чорного континенту" – Замбію.

Про це свідчать дані опитування "Протидія шахрайству: які заходи вживають компанії?", яке PricewaterhouseCoopers (PwC) проводила у 54 країнах, передає РБК.

Читайте також: З'явилась інформація про економічні втрати Росії через конфлікт з Україною

Зазначається, що під злочинами тут маються на увазі дії, які кваліфікуються як такі самими компаніями, а не правоохоронними органами, і не обов'язково їх було оформлено у кримінальні справи.

Частіше, ніж в Росії, компанії стикаються з економічними злочинами, тільки в трьох країнах – Франції, Кенії та ПАР (Росія ділить четверте місце з Угандою та на 1% випереджає Замбію). А в дослідженні дворічної давності Росію випереджали сім країн. Але різке зростання випадків шахрайства за минулий період відзначили не тільки респонденти в Росії, але і у всьому світі: на глобальному рівні частка таких сигналів зросла з 36 до 49%. Загалом у 2016-2017 роках в Росії різко зросла кількість компаній, які зіткнулися з економічними злочинами (попереднє дослідження проводилося в кінці 2015 року),
– підкреслюється у матеріалі.

Економічні злочини, Росія, Уганда, дослідження, соцопитування
Лідери та аутсайдери за показником економічних злочинів у світі 

Відповідно до даних опитування, найпоширеніший вид злочинів проти бізнесу в Росії – незаконне привласнення активів, з яким зіткнулося понад 53% опитаний. Далі йдуть хабарництво та корупція, на які поскаржився 41 відсоток респондентів, а на третій сходинці опинилися злочини, пов'язані із закупівлею товарів і послуг – про них заявили 35% учасників опитування.

Читайте також: У Росії помер один із найбільших багатіїв, що мав непогані контракти з Кремлем

До слова, як мовиться у дослідженні PwC, упродовж найближчих двох років на Росію очікують такі економічні загрози: шахрайство під час закупівель товарів і послуг (16%), кіберзлочини (15%), хабарництво та корупція (15%) та незаконне привласнення активів (9%).

"У Росії майже половина респондентів вказали, що серед шахраїв переважають співробітники їх же компаній (48%). Як у Росії, так і в усьому світі, економічні злочини скоюють переважно керівники середньої ланки (47% і 37% відповідно). При цьому, за останні два роки в Росії збільшилася частка шахраїв серед керівників вищої ланки – з 15 до 39%. Такі економічні злочини складно виявити, вони руйнують корпоративну культуру і задають негативний "тон зверху. Керівники молодшої ланки здійснюють 14% злочинів", – стверджують автори дослідження.

Економічні злочини, Росія, Уганда, дослідження, соцопитування
Основні види економічних злочинів у Росії та світі 

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Уганда соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук