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      Росія подумає над тим, щоб надіслати на Донбас “екстрену допомогу”

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      Кабмін Росії
      Кабмін Росії / ria.ru

      У російському уряді розглянуть можливість надання жителям Донецької та Луганської областей "екстреної допомоги".

      Про це повідомила прес-служба російського кабміну.

      В уряд РФ надходять звернення представників громадськості Луганської та Донецької областей, в яких йдеться про сформовану в регіоні надзвичайну соціально-економічну ситуацію, що межує з гуманітарною катастрофою,
      - зазначили у відомстві.

      Згідно з оцінкою кабміну Росії, через бої жителі відчувають гостру нестачу продовольства, питної води, медикаментів та предметів першої необхідності.

      "Уряд Російської Федерації уважно розгляне звернення громадськості Луганської та Донецької областей з проханням про надання екстреного гуманітарного сприяння", - зазначено в повідомленні.

      До слова, у Держдумі Росії вважають, що парламентські вибори в Україні відбулися "недемократично". Водночас, в МЗС РФ заявили, що позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька
      Джерело: РИА Новости
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      Новини за 27 жовтня 2014
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