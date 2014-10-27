Росія подумає над тим, щоб надіслати на Донбас “екстрену допомогу”

У російському уряді розглянуть можливість надання жителям Донецької та Луганської областей "екстреної допомоги".

Про це повідомила прес-служба російського кабміну.

В уряд РФ надходять звернення представників громадськості Луганської та Донецької областей, в яких йдеться про сформовану в регіоні надзвичайну соціально-економічну ситуацію, що межує з гуманітарною катастрофою,

- зазначили у відомстві.

Згідно з оцінкою кабміну Росії, через бої жителі відчувають гостру нестачу продовольства, питної води, медикаментів та предметів першої необхідності.

"Уряд Російської Федерації уважно розгляне звернення громадськості Луганської та Донецької областей з проханням про надання екстреного гуманітарного сприяння", - зазначено в повідомленні.

До слова, у Держдумі Росії вважають, що парламентські вибори в Україні відбулися "недемократично". Водночас, в МЗС РФ заявили, що позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися.