Росія погрожує Латвії через прийняття закону про учасників Другої світової війни

У російському МЗС заявили, що ухвалений Латвією закон "Про статус учасника Другої світової війни" матиме серйозні наслідки для російсько-латвійських відносин. І пригрозили звернутися до міжнародних структур – ООН, ОБСЄ, Рада Європи, аби "дати цьому волаючому кроку латвійської влади відповідну принципову оцінку".

Таке обурення у Росії викликало те, що згідно нового латвійського закону "Про статус учасника Другої світової війни", його присвоюватимуть всім, хто брав участь в бойових діях на території країни в складі регулярних армій як СРСР, так і нацистської Німеччини.

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Росія ж не могла пройти повз законодавства сусідньої країни, заявивши, що цей закон "вносить ще більший розкол в суспільство, граючи на руку силам, зацікавленим в розпалюванні в латвійському соціумі ксенофобських настроїв і міжнаціональної ворожнечі". З такою заявою виступила речниця МЗС Росії Марія Захарова, передає ТАСС.

Вона ж назвала цей закон "блюзнірським" та "відвертим знущанням над ходом і підсумками Другої світової війни".

Це вже не вперше, коли Росія погрожує сусідам через історію. Так, після заяви директора Українського інституту національної пам’яті про те, що період, коли Україна була в складі СРСР, слід визнати окупацією, голова Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков заявив, що Україна повинна бути готовою відмовитися від Харкова, Дніпра, Донбасу та інших переданих їй за часів СРСР територій. У відповідь російська опозиціонерка заявила, що перш, ніж вимагати в України відмовитись від низки величезних міст, Російській Федерації варто довести, що вона є правонаступником імперії.