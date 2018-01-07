У Росії запропонували Києву повернути Кремлю пів-України

Якщо в Україні буде визнано час її перебування у складі СРСР періодом окупації, тоді офіційний Київ змушений буде повернути Кремлю, зокрема, Харків, Дніпро та Донбас. Таку думку висловив голова Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков.

Напередодні очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович наголосив, що період, коли Україна входила до складу СРСР, слід визнати часом окупації.

Читайте також: У Росії відзначилися зневажливою заявою щодо енергозалежності України

"На 2018 рік ми якраз маємо цілу низку важливих подій, пов'язаних з українською революцією. Вона буде формувати уявлення суспільства про зв'язок між сучасною українським державою та Українською Народною Республікою (УНР), вона буде визначати саме, чим був радянський період. Зрештою, все частіше в політичному полі звучать вже ті тези, які звучать вже давно на історичному ґрунті. Йдеться про радянську окупацію, про становлення більшовицького, а потім і комуністичного окупаційного режиму", – зауважив фахівець.

На його думку, слід робити кроки, які б визначали спадковість української державності від 1917-1921 років до сучасної держави.

На такі слова одразу відреагували в Росії, передає "РИА Новости". Так, на переконання голови Комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашнікова, Україна повинна бути готовою відмовитися від Харкова, Дніпра, Донбасу та інших переданих їй за радянських часів територій, якщо визнає "окупацією" період перебування у складі СРСР.

"Якщо до цього серйозно ставитися, треба буде повернути пів-України сьогоднішній Росії, а не тільки Крим, тому що і Харків, і Дніпропетровськ, і Донбас до створення Радянського Союзу не були у складі України", – зауважив політик.