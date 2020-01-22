Росія повинна брати приклад з України у волі до переговорів, – заява ЄС

Євросоюз вкотре звернувся до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців та виконувати домовленості нормандської зустрічі. ЄС відзначив конструктивний підхід та політичну волю української влади та закликав Росію чинити так само.

Про це йшлося у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

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Ми високо цінуємо роль ТКГ у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку,

– заявили в ЄС.

Додавши, що звільнення усіх інших утримуваних українців у Росії, на території окупованого Донбасу, Криму повинні продовжуватися. В ЄС закликали сторони добросовісно виконувати свої зобов'язання. Зокрема, взяті на нормандському саміті 9 грудня 2019 року.

"У цьому контексті ми віддаємо належне українському керівництву за його конструктивний підхід та політичну волю до переговорів про припинення конфлікту. А також закликаємо Росію діяти так само", – додали в Євросоюзі.

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