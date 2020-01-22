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      Росія повинна брати приклад з України у волі до переговорів, – заява ЄС

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      ЄС закликав Росію слідувати прикладу України / lb.ua

      Євросоюз вкотре звернувся до Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців та виконувати домовленості нормандської зустрічі. ЄС відзначив конструктивний підхід та політичну волю української влади та закликав Росію чинити так само.

      Про це йшлося у заяві Євросоюзу, виголошеній під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

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      Ми високо цінуємо роль ТКГ у сприянні взаємному звільненню утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня. Це був довгоочікуваний крок у правильному напрямку,
      – заявили в ЄС.

      Додавши, що звільнення усіх інших утримуваних українців у Росії, на території окупованого Донбасу, Криму повинні продовжуватися. В ЄС закликали сторони добросовісно виконувати свої зобов'язання. Зокрема, взяті на нормандському саміті 9 грудня 2019 року.

      "У цьому контексті ми віддаємо належне українському керівництву за його конструктивний підхід та політичну волю до переговорів про припинення конфлікту. А також закликаємо Росію діяти так само", – додали в Євросоюзі.

      Що відомо про полонених українців

      • 29 грудня під час великого обміну на територію України повернулися 76 бранців.
      • В ув’язненні на підконтрольній російським бойовикам території Донбасу залишаються ще приблизно 300 українців.
      • Крім того, за даними уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, ще 115 українських політв’язнів досі перебувають у місцях несвободи на території Росії та тимчасово окупованого Криму. Серед них 86 кримських татар.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ОБСЄ Євросоюз Обмін полоненими Мінські домовленості Нормандський формат
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