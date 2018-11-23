Росія програла право провести Expo-2025: яке місто прийматиме найголовнішу виставку світу

У 2015 році Всесвітня виставка або Expo відбудеться Осаці –за право провести форум японське місто обігнало російський Єкатеринбург і азербайджанський Баку.

Відповідне рішення ухвалили члени Міжнародного бюро виставок під час 164 Генасамблеї у Парижі.

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Сперечалися з Осакою за право провести Міжнародну виставку столиця Азербайджану Баку (гасло – "Розвиваючи столицю для людства, будуючи краще майбутнє") та російський Єкатеринбург ("Змінюючи світ: інновації та краще життя для майбутніх поколінь").



Японія виборола право провести Expo-2025

Зауважимо, що обрати переможця МБВ знадобилося два раунди голосування. Так, до другого етапу пройшли японці та росіяни. 23 листопада вони власне отримали можливість оприлюднити остаточні презентації своїх пропозицій.

У підсумку у першому турі Японія отримала 85 голосів, Росія – 48 і Азербайджан – 23, а другому – Осака здобула 92 голоси, а Єкатеринбург – 61.

Відтак, у 2025 році Осака прийме Міжнародну виставку під гаслом "Створюючи майбутнє суспільство для нашого життя". Пройде Expo тут з 3 травня до 3 листопада.

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Прийматиме Expo-2025 Осака

До слова, Осака вдруге прийматиме Expo, уперше ця подія тут пройшла у 1970 році. У новітній історіх таким здобутком також може похвалитися Брюссель (1935 і 1958 роки).

Що таке Всесвітня виставка або Expo?З 2010-го відбувається щоп’ять років. Це – відкритий майданчик для демонстрації технічних і технологічних досягнень. Вона є символом індустріалізації. Перше Expo пройшло у Лондоні у 1850 році, а востаннє його у 2015 році приймав Мілан (Італія). У 2020 році місцем проведення заходу буде Дубаї (ОАЕ). Також Міжнародне бюро виставок організовує міжнародні спеціалізовані виставки, одна з яких відбулась у 2017 році у Астані (Казахстан), і міжнародні Садівничі (зелені) виставки – найближчу у 2024 році прийматиме польський Лодзь. Україна бере участь у Expo з 2010 року, тоді гоподарем був Шанхай (Китай).