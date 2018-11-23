Россия проиграла право провести Expo-2025: какой город будет принимать главнейшую выставку мира

В 2015 году Всемирная выставка или Expo состоится в Осаке – за право провести форум японский город обогнал российский Екатеринбург и азербайджанский Баку.

Соответствующее решение приняли члены Международного бюро выставок во время 164 Генассамблеи в Париже.

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Соревновались с Осакой за право провести Международную выставку столица Азербайджана Баку (лозунг – "Развивая столицу для человечества, строя лучшее будущее") и российский Екатеринбург ("Изменяя мир: инновации и лучшую жизнь для будущих поколений").



Япония получила право провести Expo–2025

Заметим, чтобы выбрать победителя МБВ понадобилось два раунда голосования. Так, во второй этап прошли японцы и россияне. 23 ноября они, собственно, получили возможность обнародовать окончательные презентации своих предложений.

В итоге в первом туре Япония получила 85 голосов, Россия – 48 и Азербайджан – 23, а втором – Осака получила 92 голоса, а Екатеринбург – 61.

Поэтому в 2025 году Осака примет Международную выставку под лозунгом "Создавая будущее общество для нашей жизни". Пройдет Expo здесь с 3 мая по 3 ноября.

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Принимать Expo–2025 будет Осака

К слову, Осака второй раз будет принимать Expo, впервые это событие здесь прошла в 1970 году. В новейшей историй таким достижением также может похвастаться Брюссель (1935 и 1958 годы).

Что такое Всемирная выставка или Expo?

С 2010-го происходит каждые пять лет. Это – открытая площадка для демонстрации технических и технологических достижений. Она является символом индустриализации. Первое Expo прошло в Лондоне в 1850 году, а последний раз его в 2015 году принимал Милан (Италия). В 2020 году местом проведения мероприятия будет Дубае (ОАЭ). Также Международное бюро выставок организует международные специализированные выставки, одна из которых состоялась в 2017 году в Астане (Казахстан), и международные Садоводческие (зеленые) выставки – ближайшую в 2024 году будет принимать польский Лодзь. Украина принимает участие в Expo с 2010 года, тогда хозяином был Шанхай (Китай).