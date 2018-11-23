22:55
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, сегодня
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Россия проиграла право провести Expo-2025: какой город будет принимать главнейшую выставку мира

      79 Читати новину українською
      Российский Екатеринбург проиграл борьбу за право провести Expo-2025
      Российский Екатеринбург проиграл борьбу за право провести Expo-2025 / Соцсети

      В 2015 году Всемирная выставка или Expo состоится в Осаке – за право провести форум японский город обогнал российский Екатеринбург и азербайджанский Баку.

      Соответствующее решение приняли члены Международного бюро выставок во время 164 Генассамблеи в Париже.

      Читайте также: "Зимняя страна на ВДНХ": интересные локации, куда можно пойти на зимние праздники в Киеве

      Соревновались с Осакой за право провести Международную выставку столица Азербайджана Баку (лозунг – "Развивая столицу для человечества, строя лучшее будущее") и российский Екатеринбург ("Изменяя мир: инновации и лучшую жизнь для будущих поколений").

      Осака, Expo, Всесвітня виставка, Японія, Єкатеринбург, Баку, Париж
      Япония получила право провести Expo–2025

      Заметим, чтобы выбрать победителя МБВ понадобилось два раунда голосования. Так, во второй этап прошли японцы и россияне. 23 ноября они, собственно, получили возможность обнародовать окончательные презентации своих предложений.

      В итоге в первом туре Япония получила 85 голосов, Россия – 48 и Азербайджан – 23, а втором – Осака получила 92 голоса, а Екатеринбург – 61.

      Поэтому в 2025 году Осака примет Международную выставку под лозунгом "Создавая будущее общество для нашей жизни". Пройдет Expo здесь с 3 мая по 3 ноября.

      Читайте также: В Японии приехало более полутора тысяч уникальных роботов: яркие фото и видео

       

      Осака, Expo, Всесвітня виставка, Японія, Єкатеринбург, Баку, ПарижПринимать Expo–2025 будет Осака

      К слову, Осака второй раз будет принимать Expo, впервые это событие здесь прошла в 1970 году. В новейшей историй таким достижением также может похвастаться Брюссель (1935 и 1958 годы).

      Что такое Всемирная выставка или Expo?
      С 2010-го происходит каждые пять лет. Это – открытая площадка для демонстрации технических и технологических достижений. Она является символом индустриализации. Первое Expo прошло в Лондоне в 1850 году, а последний раз его в 2015 году принимал Милан (Италия). В 2020 году местом проведения мероприятия будет Дубае (ОАЭ). Также Международное бюро выставок организует международные специализированные выставки, одна из которых состоялась в 2017 году в Астане (Казахстан), и международные Садоводческие (зеленые) выставки – ближайшую в 2024 году будет принимать польский Лодзь. Украина принимает участие в Expo с 2010 года, тогда хозяином был Шанхай (Китай).

      Теги: Новости политики Новости России Новости Азербайджана Япония Выставка
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 ноября: Путин в Крыму, важные цифры Госбюджета и закон о "евробляхах"
      сегодня , 22:25 Главные новости 23 ноября: Путин в Крыму, важные цифры Госбюджета и закон о "евробляхах"
      20
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      сегодня , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 486
      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      сегодня , 21:15 Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      Артем Овдієнко 223
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      сегодня , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 936
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сегодня , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1302
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Появилось видео кофейной "спецоперации" против российского чиновника в Варшаве
       2 октября 2015 , 13:09
      На автошоу в Шанхае представили автомобили класса люкс
       23 апреля 2013 , 14:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук