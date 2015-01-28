21:22
21 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танці Путіна з Австрією. Гундяєв фахівець широкого профілю
      Вєсті Кремля
      23:14, 20 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, сьогодні
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Росія веде війну проти України, — Лінкявічюс

      1879 Читать новость на русском
      Лінас Лінкявічюс
      Лінас Лінкявічюс / regnum.ru

      Росія збільшує кількість своїх військових та техніки на території України. Крім того, РФ винна у розстріли мирних жителів Маріуполя.

      Таку думку висловив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas, передає Delfi.lt.

      Він переконаний, що Росія має взяти на себе відповідальність за атаку в Маріуполі.

      Читайте також: Військова допомога Україні змусить Путіна перейти до дипломатії, — FT

      "Тут відповідь абсолютно ясна – відповідальність зобов'язана взяти на себе Російська Федерація, її влада, армія, яка постачає зброю",  — зазначив глава МЗС Литви.

      Він додав, що кількість російського озброєння на українській території зростає.

      "Це підтверджено джерелами НАТО, розвідувальною інформацією, яка є дуже конкретною – число військових з Росії лише зростає, мало цього, використовуються важке озброєння, танки, бронетранспортери з російської армії, використовуються штабні потужності, потужності ППО", – зауважив Лінкявічюс.

      Це війна Росії проти України,
      — переконаний він.

      blog_ava
      Зеленський призначив п’ятьох заступників глави АП Богдана: хто всі ці люди
      сьогодні
      21254
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Литва Війна Обстріл Маріуполя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 січня 2015
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента
      сьогодні , 21:07 Біографія Андрія Богдана: що відомо про нового голову Адміністрації Президента
      343
      Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
      сьогодні , 21:03 Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
      46
      Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу
      сьогодні , 20:00 Хто такий Руслан Хомчак: біографія нового начальника Генштабу
      6350
      Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана
      сьогодні , 18:02 Знак протесту: що пишуть світові ЗМІ про відставку Гройсмана
      Світлана Попова 2482
      Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      сьогодні , 18:00 Прибічник Януковича повернувся в Україну: хто до цього причетний
      Віталій Шабунін 1625
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук