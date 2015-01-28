Росія веде війну проти України, — Лінкявічюс

Росія збільшує кількість своїх військових та техніки на території України. Крім того, РФ винна у розстріли мирних жителів Маріуполя.

Таку думку висловив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю радіостанції Ziniu radijas, передає Delfi.lt.

Він переконаний, що Росія має взяти на себе відповідальність за атаку в Маріуполі.

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"Тут відповідь абсолютно ясна – відповідальність зобов'язана взяти на себе Російська Федерація, її влада, армія, яка постачає зброю", — зазначив глава МЗС Литви.

Він додав, що кількість російського озброєння на українській території зростає.

"Це підтверджено джерелами НАТО, розвідувальною інформацією, яка є дуже конкретною – число військових з Росії лише зростає, мало цього, використовуються важке озброєння, танки, бронетранспортери з російської армії, використовуються штабні потужності, потужності ППО", – зауважив Лінкявічюс.

Це війна Росії проти України,

— переконаний він.