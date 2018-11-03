Росія відгородилася від бойовиків на Донбасі парканом із колючим дротом: фотодоказ
У мережі оприлюднили фото паркану із колючим дротим, який встановила Росія, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Знімок зроблений з території окупованої Луганщини.
Відповідні зображення оприлюднив у Twitter блогер із ніком "ЛНР (Коливано-Бджоларія)".
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Докази того, як ЛНР приєднується до РФ. Новий паркан в районі Піщанівки (нижче Ізварине) з боку РФ уздовж Кам'янки,
– підписані знімки.
Користувачі соцмереж відразу висміяли появу паркану на межі РФ та Луганської області.
Жарти у соцмережах.
Джерело: 24 Канал
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