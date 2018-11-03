Росія відгородилася від бойовиків на Донбасі парканом із колючим дротом: фотодоказ

РФ відгородилась від бойовиків на Донбасі парканом / фото з соцмереж

У мережі оприлюднили фото паркану із колючим дротим, який встановила Росія, щоб відгородитися від так званої "ЛНР". Знімок зроблений з території окупованої Луганщини.