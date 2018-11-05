Росія відправила корабель з крилатими ракетами з окупованого Криму до Середземномор'я

Росія відправила фрегат "Адмірал Макаров" з крилатими ракетами "Калібр-НК" та іншим озброєнням з окупованого Криму до Середземного моря.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

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Так, видання зазначає, що відповідно до плану бойової підготовки фрегат Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" вийшов із Севастополя і взяв курс на чорноморські протоки.

Відповідно до поставлених завдань екіпаж корабля буде діяти в складі постійного з'єднання Військово-морського флоту Росії в Середземному морі,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що "адмірал Макаров" озброєний крилатими ракетами "Калібр-НК", ракетним комплексом самооборони "Штиль-1", артустановкою А-190 калібру 100 міліметрів, зенітною артилерією, реактивною бомбовою установкою, торпедами, а також може нести палубний вертоліт Ка-27 (або ка-31).

У окупований Росією Севастополь він прибув в жовтні 2018 року.

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Чому Росія відправила фрегат до Середземномор'я?Кораблі такої серії мають водотоннажність близько 4 тисяч тонн, швидкість – 30 вузлів, автономність плавання – 30 діб. У минулому Росія випускала крилаті ракети "Калібр" з фрегатів та підводних човнів у Середземному морі по військових цілях для підтримки атак сил президента Сирії Башара Асада. У травні президент Росії Володимир Путін заявив, що російські військові судна з крилатими ракетами "Калібр" будуть перебувати на постійній основі в Середземному морі, щоб протистояти тому, що він назвав терористичною загрозою в Сирії. Росія цього літа розгорнула кілька військових кораблів у Середземному морі, зокрема фрегати "Адмірал Григорович", "Адмірал Ессен" та "Питлівий", а також десантні кораблі "Ніколай Фільченков" та ракетний корвет "Вишній Волочок".