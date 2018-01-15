Росія використовує інструменти демократії, щоб зруйнувати Європу та США зсередини, – Березовець

Сучасні російські представники влади значно розумніші за тих, що були в часи СРСР, коли вони протистояли США. І використовують нові методи, до яких не всі у Європі та США виявилися готові. При цьому на багатьох західних політиків у Росії є свій компромат.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Березовець, пише Gazeta.ua.

"Ці росіяни розумніші за тих, які були у 60-80-ті роки минулого століття. Хіба міг мріяти Радянський Союз, що він буде впливати на підсумки виборів в США, у Франції чи в Німеччині? Вони зрозуміли, що найбільша слабкість Заходу в демократії. Тому вони використовують інструменти демократії, щоб його зруйнувати зсередини. Російські агенти на Заході, такі як Марін Ле Пен чи Герхард Шредер – це видимі. А є ще багато невидимих: журналісти, експерти, маловідомі політики", – говорить Березовець.

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При цьому Москві вдалося вдало використати антиміграційні настрої, які панували у європейських країнах перед виборами там.

"На парламентських виборах в Німеччині з шести основних сил, які зайшли, тільки "Альтернатива для Німеччини" (націоналістична право-популістична політична партія. Виступає проти євроінтеграції та міграції іноземців. Підтримує Володимира Путіна) говорила: наша проблема номер один – це міграція. Тоді для більшості німців, яким більше 60-ти років, була проблема – нелегальна міграція і біженці. А п'ять партій це питання ігнорували. Московська пропаганда каже: дивіться, ваші політики вам брешуть. Вони не говорять про теми, які вас реально турбують. Ми про це дбаємо. Люди кажуть: справді, наша еліта – брехлива і оминає ті теми, які для нас важливі", – розповідає політтехнолог.

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Окрім того, російські спецслужби мають достатньо компромату на всіх головних учасників останніх виборів у США, каже Тарас Березовець.

"В Америці під час виборів спрацювала російська пропаганда. Дональд Трамп, мабуть, переміг би і без російського втручання. Але воно було критично важливим. Розкрили листування Гілларі Клінтон і членів Демократичного національного конгресу, злили все в пресу, яка використала ці факти. Чи у них не було компромату на Трампа? Був і досі зберігається. Свого часу десь буде реалізований. Допомога Трампу спрацювала на тих, хто критично мислить - ліберальна чистина населення, яка просто не пішла на вибори. В день голосування Обама всіх закликав прийти на дільниці. А основна маса виборців Обами – афро і латиноамериканці. Явка була на рівні 30% від попередніх виборів у 2012-му році. Тому що їм сказали, що корумпована Клінтон погана, а Трамп їм і так не подобався, бо він виглядав як білий расист. І вони просто не пішли. В цьому російська технологія спрацювала ідеально", – вважає він.