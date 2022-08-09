Окупантам і там не раді: росіян не пускатимуть у замок під Парижем через війну в Україні

Громадяни росії більше не зможуть відвідувати Венсенський замок, що неподалік французької столиці. Представникам держави-агресорки тут не довіряють, адже у замку зберігають архіви Міністерства оборони.

У місті Лаппеенранта, що у Фінляндії, спеціально вмикають гімн України для росіян, що приїхали на шопінг. А в Шато де Венсен вирішили діяти ще жорсткіше і не впускати російських громадян взагалі.

До теми росіянка в Австрії кричала на вулицях про "Херсон наш", але її миттєво наздогнала карма

Двох росіянок вже не впустили у замок у липні

28 липня у Венсенський замок не впустили двох громадянок росії. Охоронець біля металошукача попросив показати жінок паспорти. Після цього вхід до пам'ятки росіянкам заборонили.

Спроба потрапити у замок через іншого працівника охорони теж була безуспішною. Пояснення було лаконічним – "тому що ви росіяни". Одна з жінок, яку не впустили, запевняла, що вона – журналістка і виїхала з росії більше ніж 5 місяців тому.

У Шато де Венсен – один із центрів Служби історії оборони

Міністерство збройних сил Франції пояснило, що після російського вторгнення в Україну був обмежений доступ до військових приміщень для громадян росії. У Шато де Венсен розташований один із центрів Служби історії оборони, його бібліотеки та архів.

Варто прочитати Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

Що відомо про Венсенський замок:

Це фортеця у східному передмісті Парижа, яку споруджували з 14 по 17 століття.

Шато де Венсен – одна з найвищих рівнинних фортець у Європі. Висота сягає 52 метрів.

Зараз замок підпорядкований водночас Міністерству культури та Міністерству оборони.

Також тут розташована Служба історії оборони.

Дивіться у відео – чи готова Фінляндія на розрив відносин з росією: