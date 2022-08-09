Окупантам і там не раді: росіян не пускатимуть у замок під Парижем через війну в Україні
Джерело:Citoyens.com
Громадяни росії більше не зможуть відвідувати Венсенський замок, що неподалік французької столиці. Представникам держави-агресорки тут не довіряють, адже у замку зберігають архіви Міністерства оборони.
У місті Лаппеенранта, що у Фінляндії, спеціально вмикають гімн України для росіян, що приїхали на шопінг. А в Шато де Венсен вирішили діяти ще жорсткіше і не впускати російських громадян взагалі.
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Двох росіянок вже не впустили у замок у липні
28 липня у Венсенський замок не впустили двох громадянок росії. Охоронець біля металошукача попросив показати жінок паспорти. Після цього вхід до пам'ятки росіянкам заборонили.
Спроба потрапити у замок через іншого працівника охорони теж була безуспішною. Пояснення було лаконічним – "тому що ви росіяни". Одна з жінок, яку не впустили, запевняла, що вона – журналістка і виїхала з росії більше ніж 5 місяців тому.
У Шато де Венсен – один із центрів Служби історії оборони
Міністерство збройних сил Франції пояснило, що після російського вторгнення в Україну був обмежений доступ до військових приміщень для громадян росії. У Шато де Венсен розташований один із центрів Служби історії оборони, його бібліотеки та архів.
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Що відомо про Венсенський замок:
- Це фортеця у східному передмісті Парижа, яку споруджували з 14 по 17 століття.
- Шато де Венсен – одна з найвищих рівнинних фортець у Європі. Висота сягає 52 метрів.
- Зараз замок підпорядкований водночас Міністерству культури та Міністерству оборони.
- Також тут розташована Служба історії оборони.
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