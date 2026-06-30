Видають бажане за дійсне, – командир "Ахіллесу" розкрив реальне становище росіян на фронті

Російські війська продовжують зосереджувати значні сили на Покровському напрямку, однак їхні успіхи не відповідають втратам, яких вони зазнають. Коли ж окупантам не вдається досягти бажаного результату на полі бою, вони намагаються створити ілюзію перемог за допомогою пропаганди.

Герой України, командир 429-ї бригади Сил безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що українські захисники успішно зривають плани росіян завдяки ударам по логістиці та ефективній роботі безпілотників. За його словами, Кремль намагається компенсувати відсутність реальних здобутків інформаційними маніпуляціями.

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Які у Росії проблеми на фронті

Юрій Федоренко зазначив, що на Покровському напрямку Росія зосередила основні сили та засоби, прагнучи виконати завдання, поставлені Кремлем. Водночас Сили оборони успішно стримують наступальні дії противника, а здобуті ним результати майже повністю нівелюють.

Яка ситуація на Покровському напрямку: карта

Він зазначив, що українські військові завдяки технологічному розвитку отримали можливість уражати російські цілі далеко за лінією бойового зіткнення – на відстані від кількох десятків до понад ста кілометрів. Висока ефективність українських безпілотників дозволяє майже в режимі реального часу відстежувати пересування російських військ і координувати роботу різних підрозділів Сил оборони.

Командир "Ахіллесу" про ситуацію на фронті: відео

Противник, попри те, що має керовані бомби, снаряди типу та високий рівень забезпечення на пріоритетних напрямках, не може здобути бажаного результату,

– наголосив Юрій Федоренко.

Командир "Ахіллесу" розповів, що через відсутність значних успіхів на фронті російське командування дедалі частіше використовує пропагандистські прийоми. За його словами, невеликим групам військових ставлять завдання приховано пройти між позиціями Сил оборони, дістатися заздалегідь визначеної точки біля впізнаваної будівлі чи дорожнього знака, аби зробити фото або відео.

Майже одразу після цього, як зазначив Федоренко, українські військові швидко ліквідовують окупантів.

Але інформаційний привід уже є. Фотографію передають на інформаційні ресурси всередині Росії, які видають бажане за дійсне,

– пояснив військовий.

Він додав, що таким чином Росія намагається не лише підтримувати потрібні настрої серед власного населення, а й впливати на міжнародну аудиторію, демонструючи нібито успіхи свого наступу.