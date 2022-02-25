У росіян жодних успіхів на Донбасі, але обстріли активно продовжують
25 лютого 2022 , 10:30
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ситуація на Донецькому напрямку зранку 25 лютого без змін. У російської армії там не має жодного успіху.
Противнику не вдається вийти на підконтрольну українському уряду частину Донбасу. Наші військові дають окупантам відсіч.
Важливо Єдина ціль Росії – зайти в Київ і знищити Зеленського та керівництво України
Водночас ворог не припиняє обстрілювати підрозділи Об'єднаних сил.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!