У росіян жодних успіхів на Донбасі, але обстріли активно продовжують

25 лютого 2022 , 10:30

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Ситуація на Донецькому напрямку зранку 25 лютого без змін. У російської армії там не має жодного успіху.

Противнику не вдається вийти на підконтрольну українському уряду частину Донбасу. Наші військові дають окупантам відсіч.

Важливо Єдина ціль Росії – зайти в Київ і знищити Зеленського та керівництво України

Водночас ворог не припиняє обстрілювати підрозділи Об'єднаних сил.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Автор: Софія Мінджоса