Визнання нікчемності власних документів: росіянам рекомендують мати український паспорт

Через рік повномасштабної війни в Україні та на тлі "звитяг" Росії, громадянам країни-агресорки зараз дуже тривожно. Однак оскільки "на болотах" красти, не докладаючи зусиль – традиція національна, то й рекомендації щодо тривожної валізки мають певну специфіку.

Так, головне управління МНС у республіці Татарстан у своєму телеграм-каналі опублікувало інфографіку, на якій був перелік необхідних речей у валізці. І якщо опис був, логічно, російською, то на фото з рекомендаціями найнеобхідніших речей красувалися українські гривні та паспорт, пише 24 Канал.

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Український паспорт має більшу цінність

Такий допис розвеселив користувачів мережі, особливо українців. В МНС швидко спохватилися та замінили допис на актуальний, однак вже було пізно – скриншот недбалої роботи пресслужби відомства розійшовся інтернетом.

І тут лишається лише гадати, чи це так вони визнали, що з українським паспортом росіянам вижити у світі вдасться легше, чи то вони цураються власних документів, чи так хочуть до складу України. Як би то не було, де громадянам країни-агресорки дістати українські гроші та паспорти, у МНС Татарстану не пояснили.

У мережі також жартують, що з урахуванням напряму, куди прямує Росія, рекомендації дістати гривні та українські документи мають зерно раціоналізму. А також зауважують, що єдина річ, яку забули додати до інфографіки – "тривожний пакет".



Рекомендації МНС Татарстану / Скриншот

Як пояснили інцидент в МНС

Звісно, що у відомстві Татарстану ніяк не пояснили причину такого казусу. Однак цікаво також те, що не пояснили й причину таких рекомендацій росіянам.

Так, Татарстан знаходиться доволі далеко від України, але чомусь на тлі буцімто перемог окупантів власним громадянам влада республіки почала розповідати про необхідність мати "тривожний набір" для евакуації чи перебування в укритті.

Все, що зазначило у своєму дописі регіональне МНС, так це те, що "ситуацій буває багато і для кожного випадку – свої особливості".



Де розташовується республіка Татарстан / Скриншот