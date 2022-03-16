Росіянам, які намагаються виїхати з Росії, влаштовують допити

16 березня 2022 , 09:25
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В російський аеропортах нібито допитують людей, які раніше мешкали в Україні. Правоохоронці детально перевіряють не лише документи, а й телефони росіян.

Про це в своєму інстаграмі написала жінка, яка нібито сама потрапила під допит правоохоронців у Москві. Вона летіла до Стамбулу. 

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Як написала очевидиця, хоч вона громадянка Росії, раніше певний період часу мешкала в Одесі. Саме це і викликало підозри в силовиків. 

Працівники аеропорту ретельно перевіряли телефони людей, які раніше бували в Україні. "Правоохоронці" телефонували за номерами із списку контактів, перевіряли історію пошуку, підписки на ютубі. 

Також, як розповіла очевидиця, силовики не лише змушували відкрити усі переписки, а навіть переслуховували голосові повідомлення у месенджерах. 

Крім того, у росіянки вимагали, аби вона говорила українською. 

Детальніше про ймовірний допит / Скриншоти з інстаграму очевидиці 

 

Автор: Тетяна Сукач