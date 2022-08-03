Завіса міцніє: росіянам заборонили складати міжнародний іспит з англійської мови TOEFL

російським громадянам заборонили складати міжнародний тест з англійської мови TOEFL. Разом з тим, ЗМІ держави-агресорки переконують, що мовиться лише про очне складання іспиту.

Про чергові каральні обмеження проти держави-агресорки повідомляють ЗМІ, інформує 24 канал. Складати міжнародний іспит з англійської росіянам заборонили його організатори.

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ETS начебто заборонила реєстрацію росіян на міжнародний тест

Організація ETS, яка проводить TOEFL, заборонила реєстрацію на іспит росіянам. Про це ЗМІ повідомила читачка, якій при реєстрації на сайті зазначили, що доступ та послуги є обмеженими.

Також громадяни держави-агресорки не могли надіслати свої результати до університетів. Це відбувається у тих випадках, якщо вказати громадянство росії. Якщо ж користувач вказує іншу країну, то отримує доступ.

Для білорусів та росіян працюватиме віддалений формат

Згодом у самій компанії ETS прокоментували цю новину. Вони зазначили, що з 4 серпня для росіян та білорусів буде доступний іспит у віддаленому форматі. Проте в екзаменаційні центри їх не впускатимуть.

Що відомо про тест TOEFL: коротко

Це стандартизований тест для вимірювання рівня знань англійської мови. Мовиться про не носіїв.

Необхідне складання тесту для тих людей, які планують вступати у ВНЗ Канади та США.

Окрім цього вимога скласти TOEFL є у багатьох програмах стажування.

ETS видає офіційні звіти оцінювання, які дійсні протягом 2 років після тесту.

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