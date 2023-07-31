Айфони, чіпи та навіть двигуни: як росіяни імпортують підсанкційні товари

Російські розслідувачі виявили, що попри введені США та ЄС санкції, до Росії масово надходять заборонені товари. Використовують для обходу санкцій лазівки, як от іноземні компанії. А в деяких випадках вони навіть торгують напряму.

Передбачалося, що російська промисловість залишиться без критично важливих технологій, проте все виявилося, що це не так. У Росію надходять як чіпи подвійного призначення, так і турбореактивні двигуни для Airbus.

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Схема імпорту товарів в Росію

Система, яка дозволяє обходити санкції проста. У третій країні реєструється компанія, яка викуповує потрібний товар в продавця і ставить його на реекспорт в Росію. Власниками таких компаній є як росіяни, так і іноземці. Проте останній варіант надійніший, адже деякі постачальники перевіряють компанії.

Схема може бути такою: Китай замовляє в інших країн товар, але вказує, що він потрібен їй або умовній Індії. Коли товар вже в китайському порту, компанія говорить, що знайшовся інший покупець або відмовляється на користь іншої компанії. Там же товар перевантажують на інші кораблі та реекспортують до Росії. Наразі російські порти перенавантажені китайськими кораблями.

Реєструють компанію зазвичай у нейтральній країні з розвиненою торгівлею: як от Китай чи Туреччина. Окрім цього, країна залежить від потрібного товару: для чипів найчастіше використовують Китай. Також в імпорті санкційних товарів використовують ОАЕ та Казахстан, Киргизію, Вірменію та Узбекистан. Після заборон ці країни стали основними постачальниками товарів в Росію та повністю замінили США та ЄС.

Для оплати найчастіше використовують взаємозалік: росіянин платить за товар рублями компанії в Росії, а вже та через іноземні філії за кордоном оплачує покупку. Комісія за таке операцію становить від 1,5 до 5%. А якщо постачальник з Китаю, то взагалі можна використовувати звичайний SWIFT-переказ. Великі китайські банки не проводять такі операції, проте малі – зовсім не проти.

Загально, Росія імпортувала чипів на 502 мільйони доларів, запчастин для літаків на 171 мільйон, айфонів на 389 мільйонів та верстатів на декілька мільйонів доларів.

Наразі Росії стало важче імпортувати заборонені товари. Постійно з'являються нові санкції. А деякі іноземні компанії самі можуть накладати обмеження на постачання в певну країну, якщо бачать, що, наприклад, імпорт з умовної Туреччини виріз у 2 рази. Таким чином росіянам доводиться шукати іншу країну, що збільшує суму самого товару.

Лазівки росіян в імпорті