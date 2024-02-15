Росіяни атакували Чугуїв: поцілили у район житлової забудови, є жертва

Близько півночі 15 лютого російські військові атакували Чугуїв, що на Харківщині. Відомо, що під удар потрапив район житлової забудови. На жаль, є жертва.

Російські військові продовжують тероризувати Харківську область. Близько півночі 15 лютого Повітряні сили попереджали про ракетну атаку. Невдовзі стало відомо, що під удар потрапив Чугуїв.

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Загинула щонайменше одна людина

Про це журналістам Суспільного розповіла міська голова Галина Мінаєва. Вона зазначила, що внаслідок ракетного удару по Чугуєву загинула щонайменше одна людина. Вона додала, що російські загарбники поцілили у район житлової забудови.

Вона зауважила, що тіло жінки відшукали у зруйнованому приватному будинку. За словами міської голови, у громаді пролунали два вибухи. Місця влучань російських ракет продовжують оглядати фахівці.

Повітряну тривогу на Харківщині оголошували о 00:04. В той самий час моніторингові канали повідомляли про вильоти з Бєлгородської області. О 00:05 Повітряні сили написали, що ракета летить курсом на південь області.

Вже о 00:06 написали, що на Харківщині пролунало кілька вибухів. І вже о 00:30 оголосили відбій повітряної тривоги в області. Втім, він тривав недовго. Вже о 01:18 на Харківщині знову оголосили повітряну тривогу. Вона лунає також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Донеччині.

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