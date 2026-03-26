Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Росія вранці 26 березня завдала удару по Дніпру. Серйозні пошкодження отримала багатоповерхівка.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Вранці 26 березня російські війська атакували Дніпро. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка, зайнялися квартири на другому та третьому поверхах. Попередньо, 5 людей постраждало.

Люди можуть бути під завалами, екстрені служби прямують на місце.

У місті лунала низка вибухів, зокрема від роботи сил ППО. До цього у Повітряних силах писали про рух групи БпЛА у напрямку міста.

Близько 10:18 у Дніпрі пролунав ще один вибух.

