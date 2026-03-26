Росіяни атакували Дніпро: горить багатоповерхівка, є постраждалі
- Вранці 26 березня російські війська атакували Дніпро, пошкодивши багатоповерхівку.
- Є постраждалі, люди можуть бути під завалами, екстрені служби прямують на місце.
Росія вранці 26 березня завдала удару по Дніпру. Серйозні пошкодження отримала багатоповерхівка.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
Що відомо про атаку на Дніпро?
Вранці 26 березня російські війська атакували Дніпро. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка, зайнялися квартири на другому та третьому поверхах. Попередньо, 5 людей постраждало.
Люди можуть бути під завалами, екстрені служби прямують на місце.
У місті лунала низка вибухів, зокрема від роботи сил ППО. До цього у Повітряних силах писали про рух групи БпЛА у напрямку міста.
Близько 10:18 у Дніпрі пролунав ще один вибух.
Пожежа у Дніпрі: дивіться відео
Наслідки атаки на Дніпро: фото Дніпропетровської ОВА
Якою була попередня атака на Дніпро?
У Дніпрі внаслідок російської атаки 24 березня дронами пошкоджено кілька багатоповерхівок і дитсадків. Постраждали 13 людей, серед яких півторарічна дитина, 9-річна і 12-річна.
Уламок дрона влучив у кабінет мера Дніпра Філатова у нього вдома, пробивши ролети та скло.