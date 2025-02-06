Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Вибух стався біля девʼятиповерхівки.
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Що відомо про атаку БпЛА по Харкову
О 14:12 у Харківській оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожого безпілотника до міста. Про його тип не повідомлялося, це міг бути "Шахед" або російська "Молнія".
Як повідомив міський голова Харкова, один дрон атакував місце щільної житлової забудови у Салтівському районі. Жителі чули вибух, який стався біля однієї з будівель. Усі деталі нинішньої атаки уточнюються.
Обстріли Харкова: останні новини
- Росія атакувала Харків і вночі 5 лютого. Внаслідок удару ворожого БпЛА тоді було пошкоджено дах пам'ятки архітектури, вікна 7 корпусів навчального закладу та частково зруйновано дах нежитлової будівлі. У ту ніч постраждала одна людина.
- Також росіяни запустили на Харків БпЛА в ніч проти 6 лютого. Вибухи пролунали в різних районах міста. У Київському районі дроном було пошкоджено павільйони одного з найбільших ринків Харкова.
- 1 лютого Росія також атакувала Харків "Шахедами". Внаслідок цього частково зруйновано приватний будинок. Тоді загинула 60-річна жінка, а 4 осіб дістали поранення.