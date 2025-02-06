Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Вибух стався біля девʼятиповерхівки.

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Що відомо про атаку БпЛА по Харкову

О 14:12 у Харківській оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про рух ворожого безпілотника до міста. Про його тип не повідомлялося, це міг бути "Шахед" або російська "Молнія".

Як повідомив міський голова Харкова, один дрон атакував місце щільної житлової забудови у Салтівському районі. Жителі чули вибух, який стався біля однієї з будівель. Усі деталі нинішньої атаки уточнюються.

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