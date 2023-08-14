Росіяни атакували Одесу "Шахедами" та "Калібрами": в ОВА розповіли про пожежі та постраждалих
Джерело:Олег Кіпер
У ніч проти 14 серпня російські військові завдали чергового комбінованого удару. Під час нього ворог використовував як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. Вже відомо про наслідки атаки.
Деталями атаки поділився глава ОВА Олег Кіпер. У його телеграмі о 02:48 з'явився допис, в якому розповіли про наслідки.
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Наслідки атаки по Одесі
За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна,
– зазначив він.
Звернімо увагу, що на цей момент в Одесі й області лунає повітряна тривога. Вона пов'язана з застосуванням "Шахедів". Тож залишайтеся в укриттях і не покидайте їх до сигналу про відбій повітряної тривоги.
Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото "Новости Одесса"
Є постраждалі в Одесі
О 03:02 Олег Кіпер поділився актуальною інформацією. Він зазначив, що надійшли дані про те, що внаслідок попередньої атаки російських терористів постраждали троє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Росіяни атакували "Калібрами"
- Про загрозу атаки крилатими ракетами типу "Калібр" попередили моніторингові канали. У Повітряних силах також наголошували, що на Півдні сирени лунають через ракетну загрозу.
- Вже близько 02:09 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про те, що в Одесі лунають вибухи. Тоді також писали про те, що в регіоні працює ППО.
- У моніторинговому каналі Monitor попередили, що "Калібри" маневрують. І що вони можуть повернутися у саме місто після того, як залетіли на Північ області.
- Загалом вибухів пролунало кілька. А вже станом на 02:25 оголосили відбій повітряної тривоги. Втім, за якихось кілька хвилин сирени знову сповіщали про загрозу. Але вже не від "Калібрів", а від "Шахедів".
Перед атакою "Калібрами", росіяни випустили по Одесі й області "Шахеди". І вже після ракетного удару окупанти продовжили бити по регіону дронами-камікадзе. Тож, будьте обережними та залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.