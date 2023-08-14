Росіяни атакували Одесу "Шахедами" та "Калібрами": в ОВА розповіли про пожежі та постраждалих

У ніч проти 14 серпня російські військові завдали чергового комбінованого удару. Під час нього ворог використовував як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети. Вже відомо про наслідки атаки.

Деталями атаки поділився глава ОВА Олег Кіпер. У його телеграмі о 02:48 з'явився допис, в якому розповіли про наслідки.

Читайте також У кількох областях України лунала тривога: в Одесі чули вибухи, на Півдні були ракети

Наслідки атаки по Одесі

За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що на цей момент в Одесі й області лунає повітряна тривога. Вона пов'язана з застосуванням "Шахедів". Тож залишайтеся в укриттях і не покидайте їх до сигналу про відбій повітряної тривоги.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Фото "Новости Одесса"

Є постраждалі в Одесі

О 03:02 Олег Кіпер поділився актуальною інформацією. Він зазначив, що надійшли дані про те, що внаслідок попередньої атаки російських терористів постраждали троє людей. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Росіяни атакували "Калібрами"

Про загрозу атаки крилатими ракетами типу "Калібр" попередили моніторингові канали. У Повітряних силах також наголошували, що на Півдні сирени лунають через ракетну загрозу.

Вже близько 02:09 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про те, що в Одесі лунають вибухи. Тоді також писали про те, що в регіоні працює ППО.

Тоді також писали про те, що в регіоні працює ППО. У моніторинговому каналі Monitor попередили, що "Калібри" маневрують. І що вони можуть повернутися у саме місто після того, як залетіли на Північ області.

І що вони можуть повернутися у саме місто після того, як залетіли на Північ області. Загалом вибухів пролунало кілька. А вже станом на 02:25 оголосили відбій повітряної тривоги. Втім, за якихось кілька хвилин сирени знову сповіщали про загрозу. Але вже не від "Калібрів", а від "Шахедів".

Перед атакою "Калібрами", росіяни випустили по Одесі й області "Шахеди". І вже після ракетного удару окупанти продовжили бити по регіону дронами-камікадзе. Тож, будьте обережними та залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.