Росіяни атакували Україну 62 "Шахедами" та ракетами різних типів: скільки змогли збити

У ніч проти 10 жовтня росіяни вкотре запускали по Україні дрони "Шахед", а також ракети. У Повітряних силах поділилися статистикою збитих цілей.

Всього ворог запустив по Україні 62 "Шахеди", більшість з яких вдалося ліквідувати. Водночас станом на 11:00 бойова робота по ворожим дронам все ще триває.

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Наслідки російської атаки на Україну

Так, усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад пів сотні засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (район пусків – ТОТ Криму);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (з повітряного простору Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (з повітряного простору Криму);

3 зенітні керовані ракети С-300 (з окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій і Донецькій областях,

– пишуть ПС.

Водночас ще 14 "Шахедів" локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.

Також у Повітряних силах додали, що в результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.