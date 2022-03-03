Росіяни атакують IKEA через закриття: розбирають навіть серветки – промовисті відео

Світові бренди продовжують залишати Росію через розпочату війну Кремля. Зокрема, доєднався і меблевий гігант IKEA, від чого у росіян розпочалась справжнісінька паніка.

Зокрема, у Москві помітне сильне пожвавлення. Росіяни масово закуповують безліч товарів від бренду, які вже скоро не буде змоги так просто отримати.

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Цікаво, що серед товарів, які люди панічно скуповують, є і звичайні серветки. Люди буквально кинулись їх набирати цілими валізами, тим самим спустошуючи прилавки.

Росіяни спустошують IKEA через закриття: дивіться відео



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