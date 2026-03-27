24 Канал Новини України Росіяни атакують Кривий Ріг: під ударом промисловий район
27 березня, 22:15
Оновлено - 22:36, 27 березня

Росіяни атакують Кривий Ріг: під ударом промисловий район

Сергій Попович
Основні тези
  • Російські війська обстріляли промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу ввечері 27 березня, і влучання є у житловому секторі.
  • У місті лунала серія вибухів, і Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА.

Російські війська обстрілюють Кривий Ріг. Атаковані промислові та енергетичні об'єкти.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу?

Ввечері 27 березня російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Влучання є і у житловому секторі. Відомо зокрема, що горять автівки. На місце направлено усі оперативні служби.

Загалом у місті лунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про наближення групи ворожих БпЛА до Кривого Рогу.

Кривий Ріг атакували і вчора

  • У Кривому Розі вранці 26 березня пролунали вибухи внаслідок атаки "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури. Ніхто не постраждав.

  • Загалом під атакою країни-терористки опинилися 3 райони області. Окрім безпілотників, вона била артилерією.

  • Вибухи чули на Нікопольщині, зокрема Марганецькій і Покровській громадах. А на Синельниківщині – Миколаївській, Васильківській і Петропавлівській.