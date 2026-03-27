Росіяни атакують Кривий Ріг: під ударом промисловий район

Російські війська обстрілюють Кривий Ріг. Атаковані промислові та енергетичні об'єкти.

Про це повідомив Олександр Вілкул.

Що відомо про обстріл Кривого Рогу?

Ввечері 27 березня російські війська атакували промислову та енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Влучання є і у житловому секторі. Відомо зокрема, що горять автівки. На місце направлено усі оперативні служби.

Загалом у місті лунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про наближення групи ворожих БпЛА до Кривого Рогу.

