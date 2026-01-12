У Кривому Розі лунають вибухи: росіяни атакують об'єкти інфраструктури

Російські окупанти продовжують атакувати Україну дронами. У Кривому Розі пролунали вибухи після атаки на інфраструктурні об'єкти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Що відомо про атаку?

Кривий Ріг потрапив під атаку БпЛА. Влучання зафіксували в об'єкти інфраструктури. Подробиць про наслідки атаки та постраждалих немає.

Місцеві канали повідомляли про вибухи відразу у кількох районах міста. За словами місцевих жителів безпілотники летіли на низькій висоті.

Оголошена повітряна тривога, а дрони продовжують рухатися у напрямку міста.

Місто вже кілька днів потерпає від російських обстрілів. Росія здійснила масовану атаку на Кривий Ріг у ніч на суботу, 10 січня. Це призвело до серії вибухів і перебоїв з електропостачанням у місті.