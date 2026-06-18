Сибіга відповів москвичам, що ж відбувається в Росії і хто може зупинити війну

Москва опинилася під прицілом дронів 18 червня. У місті гриміли вибухи, а також одразу на кількох локаціях спалахнули пожежі. Така ситуація викликала неабияке обурення й паніку серед місцевих жителів. Перед москвичами постало дуже складне для них запитання: "Що ж відбувається?"

На нього спробував дати відповідь очільник українського МЗС Андрій Сибіга, про що й написав на своїй сторінці в X.

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Як Сибіга відповів росіянам?

Жителі території країни-терористки дедалі більше відчувають на собі наслідки війни. Вибухи, пожежі й руйнування дістають і до Москви.

Дипломат наголосив, що саме Росія почала воєнну агресію проти України й протягом років вбивала українців. Так, Сибіга намагався донести до москвичів просту істину.

Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує це припинити,

– висловився міністр.

Він підкреслив, що рішення Росії завершити війну великою мірою залежить саме від очільника Кремля. Володимир Путін же, імовірно, не поспішає йти на поступки.

Варто наголосити, що президент Зеленський також прокоментував атаку на російську столицю: "Якщо буде палати Україна, буде палати й ваша Москва".

Щодо необхідності проведення переговорів між Україною та Росією, Дональд Трамп висловив думку, що і Володимир Зеленський, і Володимир Путін нібито зацікавлені у завершенні війни, однак, за словами президента США, поки не бачать шляхів для досягнення цього.

Водночас він наголосив, що Росія зазнає значних втрат, тому, на його переконання, ситуація має зрештою змінитися. Україна ж, як зазначив Трамп, "добре тримається".