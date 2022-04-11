Росіяни били артилерією по Високопіллю, Трудолюбівці і Мар'янському, – Генштаб

Російські окупаційні війська продовжують наступати на Сході нашої країни. Вони безжально обстрілюють українські населені пункти.

Генштаб ЗСУ повідомив про нові цинічні обстріли. Вони б'ють по наших позиціях.

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Сили окремих підрозділів ворога обстріляли артилерією позиції наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар'янське,

– повідомляє Генштаб.

Ці села розташовані в Херсонській області. На жаль, вона поки окупована.

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