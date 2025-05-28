Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента України під час спілкування з журналістами, яку передав кореспондент Укрінформу.
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Український лідер пояснив мету росіян. На його думку, окупанти більш за все хочуть перетнути адміністративний кордон Дніпровської області.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента України під час спілкування з журналістами, яку передав кореспондент Укрінформу.
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