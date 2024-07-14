Чи зберігають окупанти ядерну зброю у Криму: у ГУР відповіли

Росіяни намагаються використовувати тимчасово окупований Крим для своїх цілей, хоча там з кожним днем стає все небезпечніше. Зокрема, агенти ГУР дізнались, що окупанти частково відновили склад ядерної зброї.

У тимчасово окупованому Криму росіяни частково відновили радянський склад ядерної зброї Феодосія-13. Зараз там зберігають звичайні боєприпаси армії Росії.

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У Криму немає ядерної зброї

Раніше, на початку 2023 року, представник української розвідки Андрій Черняк розповідав, що попередні роки росіяни працювали над відновленням складу ядерної зброї на території тимчасово окупованого Криму.

Що за склад Феодосія-13 Це радянський склад ядерної зброї, який розташований в урочищі Кизилташ (Червоний камінь) неподалік Судака. У 1992 році Феодосію-13 розсекретили. Згодом атомні бомби вивезли до Росії.

В українській розвідці повідомили, що на окупованому півострові наразі немає об'єктів, на яких росіяни розміщують ядерну зброю. Крім цього, там також не фіксували випадків перевезення такої зброї.

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами Півдні. Він зазначає, що міст несе, зокрема, і сакральний сенс для ворога.

Наразі Крим вже не є "непотопляємим авіаносцем" – тепер це незручна територія. На думку Буданова, наразі росіянам не потрібен Кримський міст, проте він лишається частиною скелета імперії.